Ascolti tv, Gentili batte tutti con Le Iene: Floris-Berlinger messi all'angolo

Ascolti tv, Gentili con le sue inchieste domina nel prime time. Floris-Berlinguer e De Girolamo non tirano

Nella prima serata di martedì 21 ottobre le inchieste de Le iene Su Italia1 dominano su tutti i talk-show: Veronica Gentili si porta a casa 1.248.000 spettatori con il 9.5% di share (presentazione a 936.000 e il 4.8%). contro l'8,8% della settiamana scorsa. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer totalizza un a.m. di 822.000 spettatori (6.1%), in cauta risalita rispetto alla settimana scorsa ferma al 5% di share. Su La7 invece DiMartedì condotto da Floris raggiunge 1.164.000 spettatori e il 7.5% (DiMartedì Più di 45 minuti a 453.000 e il 6.8%), in calo rispetto all'8,1% di settimana scorsa. Ma nemmeno De Girolamo con Avanti Popolo convince ferma al 2,7% di share. Insomma, sembra proprio che i soliti talk abbiano stancato: il pubblico preferisce le inchieste targate "Iene".