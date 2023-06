Ascolti TV, Gentili tenta lo sprint ma floppa. Battuta da Parenzo-De Gregorio

Ascolti TV ieri 18 giugno 2023: il programma più visto è stata la finale di Nation League con 2.8 milioni di spettatori per il 18% di share

Rai1 vince negli ascolti TV della domenica con la finale di Nations League. La partita di Spagna-Croazia seguita da 2.863.000 di tifosi pari al 18% di share. Seconda posizione per Grease su Canale 5 con 1.540.000 spettatori pari al 9.9% di share. Medaglia di bronzo per TV8 con il Gran Premio di Formula 1 del Canada, che ha appassionato 1.277.000 spettatori con l’8.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 18 giugno 2023 per le altre reti: CSI Vegas su Rai2 con 888.000 spettatori (5.3%) e Ultima Traccia Berlino con 600.000 spettatori (4%), Emigratis – La Resa dei Conti su Italia 1 con 702.000 spettatori (4.9%), Kilimangiaro Estate – Il viaggio su Rai3 con 813.000 spettatori (5.2%), La Teoria del Tutto su Rete 4 con 579.000 spettatori (4.1%), Una Giornata Particolare su La7 con 513.000 spettatori (3.2%), Little Big Italy sul Nove con 419.000 spettatori (3.1%).

Ascolti TV ieri 18 giugno 2023 nell'access prime time

Canale 5 con Paperissima Sprint negli ascolti TV ieri 18 giugno 2023 nell'access prime time arriva a 2.295.000 spettatori con il 14.1% di share. Seguono sugli altri canali: NCIS su Italia 1 con 996.000 spettatori (6.2%), Sapiens su Rai3 con 760.000 spettatori (4.7%), Controcorrente su Rete 4 con 754.000 spettatori (4.9%), nella prima parte e 957.000 spettatori (5.8%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 966.000 spettatori (5.9%).