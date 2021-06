MediaTech

Lunedì, 7 giugno 2021 - 11:28:00 Ascolti tv: spacco da urlo e tacco 12 ma Veronica Gentili cala nell'Auditel Ascolti tv di domenica 6 giugno: "Che tempo che fa" non va in onda, ne approfitta "Non è l'arena" che cresce, mentre Veronica Gentili è in leggero calo