Ascolti tv top e flop, Salemme stende Il conte di Montecristo. Festa Rai1 con Natale in casa Cupiello, Canale 5 ko

Ascolti tv ieri 26 dicembre 2024, top e flop, Salemme stende Il conte di Montecristo.

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv a Santo Stefano con lo spettacolo Natale in casa Cupiello con Vincenzo Salemme, che ha intrattenuto 3.346.000 spettatori pari al 20.5% di share

A seguire la prima parte del film tv Il conte di Montecristo su Canale 5 con 3.250.000 spettatori con il 19% di share.

Sul gradino più basso del podio di piazza Una tata magica su Italia 1 con 1.085.000 spettatori per il 6.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 dicembre 2024 per le altre reti

Bella Festa su Rai2 con 624.000 spettatori (3.9%), DallAmeriCaruso - Il concerto perduto su Rai3 con 580.000 spettatori (3.4%), Cast Away su Rete 4 con 544.000 spettatori (3.5%), Cose nostre - Malavita su La7 con 474.000 spettatori (2.7%), L'amore non va in vacanza su TV8 con 601.000 spettatori (3.7%), Cash or Trash Chi offre di piu'? - Xmas Edition sul Nove con 533.000 spettatori (3.1%).