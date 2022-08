Ascolti TV ieri 1 agosto 2022: serata in calo per Zona Bianca e Report

Ascolti TV ieri 1 agosto 2022: le repliche del one woman show con Michelle Hunziker valgono il secondo posto a Canale 5 con 1.2 milioni di spettatori e il 10,7% di share

Rai1 vince negli ascolti TV di inizio settimana con il film Belle & Sebastiene, che ha emozionato 2.216.000 spettatori pari al 15.6% di share. La replica del programma Michelle Impossibile su Canale 5 si piazza al secondo posto con 1.229.000 spettatori pari al 10.7% di share. Medaglia di bronzo invece per Chicago P.D. su Italia 1 con 1.035.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 1 agosto 2022 per le altre reti: 9-1-1 su Rai2 con 1.071.000 spettatori (6.9%), Report su Rai3 con 682.000 spettatori (4.8%), Zona Bianca su Rete 4 con 814.000 spettatori (6.9%), La corsa al voto, speciale Tg La7, con 739.000 spettatori (5.4%), Gomorra – La serie su TV8 con 344.000 spettatori (2.4%) e Il contadino cerca moglie sul Nove con 281.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 1 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 1 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 3.109.000 spettatori con il 20.1% di share. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.337.000 spettatori (15.1%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.055.000 spettatori (6.9%), Viaggio in Italia su Rai3 con 928.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole con 1.187.000 spettatori (7.6%), Controcorrente su Rete 4 con 823.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 904.000 spettatori (5.8%), nella seconda, In Onda su La7 con l'esordio della coppia Telese-Aprile ha interessato 1.101.000 spettatori (7.2%).