Ascolti tv, concerto di Capodanno 2024: La Fenice batte Vienna al 23% di share

Ascolti tv ieri 1 gennaio 2024: su Rai2 il concerto a Vienna andato in onda nel pomeriggio arriva a 2.2 milioni di spettatori per il 16,3% di share

Uno degli eventi clou per gli amanti della musica lirica nella notte di San Silvestro è il concerto di Capodanno che si tiene in diversi teatri in tutto il mondo. A livello di ascolti tv, Italia batte Austria e piuttosto nettamente, anche se bisogna dire i due concerti mandanti in onda dalla Rai erano in programmazione in fasce orarie differenti.

Il Concerto di Capodanno La Fenice 2024 in onda su Rai1 a mezzogiorno è stato scelto da 3.125.000 di spettatori per il 23.9% di share. Su Rai2, invece, il Concerto di Capodanno Vienna 2024 nel pomeriggio ha incollato al video 2.244.000 spettatori per il 16.3% di share.