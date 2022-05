Ascolti TV ieri 1 maggio 2022: Lavrov traina Zona Bianca, ma vince Giletti

Ascolti TV ieri 1 maggio 2022: Zona Bianca con Lavrov si ferma al 6,5 di share. Non è l'Arena vince con 973 mila spettatori

Nella serata di ieri, domenica 1 maggio 2022, su Rai1 Felicia Impastato (in replica) ha conquistato 2.277.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Gli Eredi della Terra ha raccolto davanti al video 1.709.000 spettatori con uno share del 9.8%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.109.000 spettatori (5.4%) e Blue Bloods 1.165.000 spettatori (6%).

Su Italia1 Tre uomini e una gamba è scelto da 1.110.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 il Concerto del Primo Maggio – Seconda Parte, in onda dalle 21:16 alle 00:23, ha incollato 1.667.000 spettatori (10.4%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 923.000 spettatori (6.5%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 973.000 spettatori pari al 6.7%. Su Tv8 Honest Tief segna 406.000 spettatori (2.2%).

Sul Nove Apocalypse – La Seconda Guerra Mondiale è seguito da 302.000 spettatori (2%). Su Iris E’ complicato è scelto da 488.000 spettatori (2.6%). Su RaiMovie I tre moschettieri sigla 430.000 spettatori (2.2%). Su RealTime Ti Spedisco in Convento arriva a 450.000 spettatori (2.3%).

Leggi anche: