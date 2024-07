Ascolti tv, Temptation da record sfiora il 31%. In Onda si conferma al 4,9%

Ascolti tv ieri 11 luglio 2024: In Onda in prima serata chiude con 740mila spettatori per il 4,95% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv con Temptation Island, che ha appassioanto 3.629.000 spettatori con il 30.96% di share. Segue Rai1 con Noos - L'avventura della conoscenza, che ha interessato 1.729.000 spettatori pari al 12.61% di share. Terzo posto per Final Score su Italia 1 con 779.000 spettatori per il 5.38% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 luglio 2024 per le altre reti: Chaos walking su Rai2 con 412.000 spettatori (2.79%), Un sogno per papà su Rai3 con 542.000 spettatori (3.62%), Giochi di potere su Rete 4 con 455.000 spettatori (3.35%), In Onda prima serata su La7 con 740.000 spettatori (4.95%). La scorsa settimana la coppia Telese-Aprile aveva raggiunto 798.000 spettatori (4.9%). Sette anni in Tibet su TV8 con 264.000 spettatori (2%), Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò sul Nove con 339.000 spettatori (2.6%).