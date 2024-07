Ascolti tv, Sciarelli chiude sotto il 10% di share. Brindisi in risalita

Ascolti tv ieri 10 luglio 2024: Zona Bianca cresce a 641mila spettatori per il 5,1% di share

Rai1 come da copione è al primo posto negli ascolti tv con la partita Olanda-Inghilterra per la seconda semifinale di Euro 2024. L'incontro è stato visto da 7.131.000 spettatori per il 40,10% di share. Crazy & Rich su Canale 5 con 1.685.000 telespettatori peri il 10,56% di share. Al terzo posto Chi l’ha visto? su Rai3 con 1.435.000 pari al 9.8% di share. Nella precedente puntata Federica Sciarelli aveva raggiunto 1.650.000 spettatori (11.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 10 luglio 2024 per le altre reti: L’ispettore Coliandro su Rai2 con 755.000 telespettatori (4,70%), Zona Bianca su Rete 4 con 641.000 telespettatori (5,11%). La scorsa settimana Giuseppe Brindisi aveva interessato 570.000 spettatori (4.6%). Maurizio Battista: Tutti contro tutti su Italia 1 con 513.000 telespettatori (3,48%), La torre di Babele su La7 con 465.000 telespettatori (2,58%), A proposito di Henry sul Nove con 249.000 telespettatori (1,59%), Pechino Express su TV8 con 183.000 telespettatori (1,23%).