Ascolti TV ieri 12 aprile 2022: testa a testa tra DiMartedì e Cartabianca

Ascolti TV ieri 12 aprile 2022: DiMartedì è il primo talk con 1.176.000 spettatori e il 5,84% di share

La nuova serie La scogliera dei misteri su Rai1 vince la sfida degli ascolti TV per la prima serata con 3.688.000 telespettatori pari al 16.7% di share. Canale 5 si piazza appena dietro con la partita di Champions League Real Madrid – Chelsea, seguita da un netto di 3.582.000 di tifosi per il 16.47%. Terza posizione per La Pupa e il Secchione Show su Italia 1, che intrattenuto 1.258.000 telespettatori per l'8.66% di share.

Gli ascolti TV ieri 12 aprile 2022 per le altre reti: Anche stasera tutto è possibile su Rai2 con 1.409.000 telespettatori (8%), Cartabianca su Rai3 con 1.143.000 e il 5.82% di share (presentazione: 1.017.000 telespettatori - 4.21%), Fuori dal coro su Rete 4 con 807.000 telespettatori (4.82%), DiMartedì su La7 con 1.176.000 telespettatori (5.84%), Spider-Man: Homecoming su TV8 con 356.000 telespettatori (1.8%), Redemption – Identità nascoste sul Nove con 395.000 telespettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 12 aprile 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma in prima posizione negli ascolti TV ieri 12 aprile anche nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il ritorno, che ha registrato 5.116.000 telespettatori (21.53%). Seguono Che Succ3de? su Rai3 con 1.223.000 spettatori (5.52%), Striscina la notizina su Canale 5 con 3.486.000 telespettatori (15.43%), NCIS su Italia 1 con 1.631.000 telespettatori (6.87%), Stasera Italia su Rete 4 con 963.000 telespettatori (4.25%) nella prima parte e 1.143.000 (4.75%) nella seconda, Otto e mezzo su La7 con 1.915.000 telespettatori (8.11%).

Leggi anche: