Ascolti TV ieri 12 aprile 2023: male Back to School, la Gentili ristagna

Ascolti TV ieri 12 aprile 2023: Controcorrente chiude con 539mila spettatori per il 3,9% di share

Buona partenza per la fiction Luce dei Tuoi Occhi 2 su Canale 5 che vince negli ascolti TV con 2.707.000 spettatori pari al 16.5% di share. Medaglia d'argento per Rai1 con Pretty Woman, che ha appassionato 2.529.000 spettatori pari al 15.2%. Sul gradino più basso del podio Rai3 con Chi l’ha Visto?, che ottiene 1.761.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 12 aprile 2023 per le altre reti: la seconda puntata di Back to School su Italia 1 con 840.000 spettatori (5.5%), la quinta stagione di Rocco Schiavone su Rai2 con 1.888.000 spettatori (10.8%), Controcorrente su Rete 4 con un a.m. di 539.000 spettatori (3.9%), Atlantide su La7 con 429.000 spettatori (2.4%), la prima puntata di A Casa Tutti Bene – La Serie su TV8 con 139.000 spettatori (0.8%), Il Domani tra di Noi sul Nove con 310.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 12 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 si riprende la prima posizione per gli ascolti TV ieri 12 aprile 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.109.000 spettatori con il 20.7% di share. Soliti Ignoti arriva a 4.315.000 spettatori (22.1%). Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.668.000 spettatori (18.8%), NCIS su Italia 1 con 1.346.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.277.000 spettatori (6.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 730.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 741.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.438.000 spettatori (7.3%).