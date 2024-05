Ascolti tv, Piera Maggio non spinge Venier. Vince ancora Verissimo

Ascolti tv ieri 12 maggio 2024: Verissimo cala a 1.76 milioni di spettatori per il 18,5% di share

Domenica In nel giorno della Festa della Mamma ha portato in studio Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, alla luce delle ultime novità sul caso. Mara Venier non ha però avuto un grande ritorno in termi di ascolti tv in quanto arriva a 1.925.000 spettatori (15.3%) nella presentazione, 1.964.000 spettatori (17%) nella prima parte, 1.632.000 spettatori (15.8%) nella seconda parte e 1.295.000 spettatori (13.4%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara.

La scorsa settimana Domenica In aveva intrattenuto 2.152.000 spettatori (17.2%) nella presentazione, 2.342.000 spettatori (19.2%) nella prima parte, 1.748.000 spettatori (16%) nella seconda parte e 1.405.000 spettatori (13.7%) nell’ultima parte.

Domenica negativa anche per Verissimo che scende a 1.761.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 1.670.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. La scorsa domenica Silvia Toffanin aveva interessato 2.001.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e 1.939.000 spettatori (19.9%) nella seconda parte.