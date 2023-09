Ascolti tv, Berlinguer affossa Moreno. Filorosso crolla al 2,2% di share

Ascolti tv ieri 12 settembre 2023: la partita degli Azzurri è il programma più visto con 7,6 milioni di spettatori per il 38% di share

Rai1 stravince negli ascolti tv del martedì con la partita Italia-Ucraina, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. L'incontro è stato seguito da 7.688.000 di tifosi pari al 38.07% di share. Medaglia d'argento per Brooklyn su Canale 5 con 1.457.000 spettatori pari all’8.02% di share. Terzo posto per The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo su Italia 1 con 1.245.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 12 settembre 2023 per le altre reti: Il Respiro della Libertà su Rai2 con 598.000 spettatori (3.7%), Filorosso su Rai3 con 331.000 spettatori (2.22%), E’ Sempre Cartabianca su Rete 4 con 939.000 spettatori (7.03%), The Women su La7 con 421.000 spettatori (2.27%), Pechino Express – La Via delle Indie su TV8 con 359.000 spettatori (3.2%), Se Dio vuole sul Nove con 267.000 spettatori (1.5%).