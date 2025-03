Ascolti tv, il Grande Fratello soffre ancora. Belen porta in alto il Nove, OnlyFun sopra il 4%

Ascolti tv ieri 13 marzo 2025: Dritto e Rovescio rallenta ma si conferma il primo talk davanti a Piazzapulita. Bene Splendida Cornice, OnlyFun supera il 4% di share

Che Dio ci aiuti porta Rai1 al primo posto negli ascolti tv con 3.763.000 spettatori (21.4%)

Il Grande Fratello su Canale 5 perde ancora terreno e cala a 1.913.000 spettatori (14.8%). Nella puntata precedente di lunedì il reality condotto da Alfonso Signorini aveva ottenuto 2.136.000 spettatori (16.7%).

Splendida cornice su Rai3 si conferma a 1.010.000 spettatori (6.1%). Nella precedente puntata Geppi Cucciari aveva intrattenuto 1.000.000 spettatori (6.3%).

Dritto e rovescio su Rete 4 rallenta a 951.000 spettatori (6.7%) ma resta il primo talk del giovedì. La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva chiuso con 1.012.000 spettatori (7%).

Piazzapulita su La7 infatti resta fermo a 915.000 spettatori (6.3%). Nella puntata precedente Corrado Formigli aveva interessato 913.000 spettatori (6.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 13 marzo 2025 per le altre reti: Jurassic World su Italia 1 con 1.024.000 spettatori (5.9%), Detectives su Rai2 con 609.000 spettatori (3.7%), la partita Manchester United-Real Sociedad di Europa League su TV8 con 667.000 spettatori (3.3%), Only Fun Comico con Belen Rodriguez e i PanPers sale a 769.000 spettatori (4.2%). La scorsa settimana aveva divertito 690.000 spettatori (3.9%).