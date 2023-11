Ascolti tv, Nunzia De Girolamo non va oltre il 2%. Rischia la chiusura

Ascolti tv ieri 14 novembre 2023: in molti prevedono che il programma di Rai3 possa fare la fine di Liberi Tutti!

Lo spettro della cancellazione si fa sempre più presente per Nunzia De Girolamo. Il suo programma Avanti Popolo proprio non riesce ad ingranare e la possibilità che venga chiuso anticipatamente come è successo a Liberi Tutti! si fa sempre più concreta.

Alla puntata di ieri hanno partecipato Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ma non è bastato a risalire negli ascolti tv. Avanti Popolo ha chiuso con 380.000 spettatori (2.1%). La scorsa settimana Nunzia De Girolamo aveva raggiunto con 312.000 spettatori (1.8%).

Nunzia De Girolamo di recente è stata bacchettata dai vertici Rai per la scelta di intervistare la ragazza vittima di violenza di gruppo a Palermo. Il presidente Marinella Soldi ha infatti parlato di "puntata controversa". L'ex ministro dal conto suo sul tema aveva così commentato le critiche delle associazioni a difesa delle donne: "Sono stupita da questo Maschilismo latente, che induce alcune donne a dire ad una vittima di non parlare, di non metterci la faccia e addirittura di nascondersi£.