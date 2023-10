Ascolti tv, Report crolla di quasi il 4%. In Onda a picco

Ascolti tv ieri 15 ottobre 2023: Dritto e Rovescio cresce da giovedì a 837mila spettatori per il 6,2% di share

Rai1 vince negli ascolti tv della domenica sera con Cuori 2, che ha appassionato 2.879.000 spettatori pari al 16.8% di share. Seconda posizione per Caduta Libera – I Migliori su Canale 5 con 1.622.000 spettatori pari all’11.5% di share. La prima puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove ottiene invece 2.100.000 spettatori per l'10.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 15 ottobre 2023 per le altre reti: Il Collegio su Rai2 con 899.000 spettatori (4.8%), Report su Rai3 con un approfondimento sul Sistema Sanitario Nazionale e il mercato dell'arte con 1.478.000 spettatori (7.6%). Sigfrido Ranucci la scorsa settimana aveva interessato 2.061.000 spettatori con l’11.4% di share (Report Plus: 1.267.000 – 8.6%%). FBI: Most Wanted su Italia 1 con 1.053.000 spettatori (5.6%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 837.000 spettatori (6.2%), In Onda su La7 con 568.000 spettatori (3.2%), Spider-Man: Far From Home su TV8 con 441.000 spettatori (2.6%).

Paolo Del Debbio la scorsa settimana aveva raggiunto 709.000 spettatori (5.5%) di share. Nell'appuntamento del giovedì invece otteneva 807.000 spettatori (5.7%). In Onda invece la scorsa settimana segnava 449.000 spettatori (2.7%).