Ascolti TV ieri 16 agosto 2022: gli italiani scelgono gli Europei di Monaco

Ascolti TV ieri 16 agosto 2022: Controcorrente chiude con 804mila spettatori e il 6,4% di share

Primo posto negli ascolti TV per l'atletica leggera su Rai2 con gli Europei di Monaco, che hanno appassionato 1.654.000 spettatori pari al 12.5% di share. Rai1 è medaglia d'argento con il film Amore, matrimoni e altri disastri, visto da 1.457.000 spettatori per l'11.2% di share. Sul gradino più basso del podio Viaggio nella grande bellezza su Canale 5 che ha fatto tappa a Torino con 1.309.000 spettatori per il 10.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 16 agosto 2022 per le altre reti: C’è tempo su Rai3 con 791.000 spettatori (6.1%), Controcorrente speciale su Rete4 con 804.000 spettatori (6.4%), i preliminari di Champions League Rangers – Psv Eindhoven su Italia1 con 568.000 spettatori (4.2%), Bello, Onesto Emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata su La7 con 364.000 spettatori (2.8%), Killer Bees – Api assassine su TV8 con 321.000 spettatori (2.5%), Un fidanzato per mia moglie sul Nove con 295.000 spettatori (2.3%).