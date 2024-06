Ascolti tv, Euro 2024 frena Report. Ranucci si ferma al 7,5% di share

Ascolti tv ieri 16 giugno 2024: Report arriva a 1.28 milioni di spettatori per il 7,5% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv con la partita Serbia-Inghilterra per Euro 2024, che ha incollato al video 4.865.000 spettatori pari al 28.7% di share. Segue Canale 5 con Segreti di famiglia con 1.984.000 spettatori pari al 13.3% di share. Terzo posto per Report su Rai3 con 1.285.000 spettatori per il 7.5% di share con un'inchiesta sul trattamento delle acque.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 16 giugno 2024 per le altre reti: Il velo nuziale su Rai2 con 818.000 spettatori (4.8%), Così è la vita su Italia 1 con 782.000 spettatori (5%), Zona Bianca su Rete 4 con 673.000 spettatori (5.4%). La scorsa settimana il programma per era stato sostituito da uno speciale di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro per le elezioni europee. La Torre di Babele - Cosa Resta di Berlinguer? su La7 con 585 .000 spettatori (3.4%), Italia's Got Talent - Best Of su TV8 con 303.000 spettatori (2%) e Che tempo che fa - Best of sul Nove con 265.000 spettatori (1.6%).