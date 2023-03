Ascolti TV ieri 16 marzo 2023: Del Debbio steso da Wonder Woman

Ascolti TV ieri 16 marzo 2023: Dritto e Rovescio è il primo talk con 890mila spettatori e il 5,8% di share

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV con la puntata finale della fiction Che Dio Ci Aiuti 7, che ha appassionato 4.254.000 spettatori pari al 22.7% di share. Il Grande Fratello VIP 7 su Canale 5 segue con 2.472.000 spettatori pari al 19.1% di share. Terza posizione per Wonder Woman su Italia 1 con 1.140.000 spettatori e il 6,4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 16 marzo 2023 per le altre reti: The Gentlemen su Rai2 con 557.000 spettatori (2.9%), Splendida Cornice su Rai3 con 944.000 spettatori (4.6%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 890.000 spettatori (5.8%), Piazza Pulita su La7 con 789.000 spettatori (5.3%), Quattro Hotel su TV8 con 432.000 spettatori (2.5%), Nati Stanchi sul Nove con 458 .000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 16 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 si mantiene in prima posizione negli ascolti TV ieri 16 marzo 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 3.767.000 spettatori con il 18% di share. Soliti Ignoti chiude con 4.612.000 spettatori (21.6%). Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.836.000 spettatori (18%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.485.000 spettatori (7.1%), Stasera Italia su Rete 4 con 829.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 771.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.458.000 spettatori (6.8%).