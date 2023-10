Ascolti tv, Pomeriggio 5 in risalita. Merlino rosicchia pubblico a Matano

Ascolti tv ieri 16 ottobre 2023: emergono nuovi rumors sulle prossime nozze tra Merlino e Tardelli

Pomeriggio Cinque continua a salire anche dopo la sosta del weekend. Myrta Merlino nel primo appuntamento settimanale ottiene 1.510.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e 1.485.000 spettatori (15.1%) nella seconda parte (I Saluti a 1.376.000 e il 12.4%) negli ascolti tv ieri 16 ottobre 2023. Questo venerdì invece aveva raggiunto 1.115.000 spettatori (15.4%) nella prima parte e 1.131.000 spettatori (13.8%) nella seconda parte (I Saluti a 987.000 e il 10.9%).

Pomeriggio Cinque sembra aver trovato la formula per rosicchiare gradualmente pubblico a La Vita in Diretta, che infatti cala da 1.780.000 spettatori con il 21.1% di share (presentazione a 1.461.000 e il 20.3%) a 2.008.000 spettatori con il 19.8% di share (presentazione a 1.539.000 e il 18.1%).

Il lavoro non sta andando a gonfie vele per Merlino ma al contrario la relazione con Marco Tardelli non potrebbe andare meglio. In questi giorni sono emersi infatti nuovi rumors sulla volontà della coppia di convolare a nozze. "Entrambi abbiamo voglia di dire quella frase, che spesso si dice troppo presto e in maniera un po’ inconsapevole: 'Finché morte non ci separi'", aveva detto la conduttrice qualche tempo fa.