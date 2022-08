Ascolti TV ieri 17 agosto 2022: Vince il ricordo di Angela, cala la Gentili

Ascolti TV ieri 17 agosto 2022: il talk condotto da Veronica Gentili chiude con 546mila spettatori per il 5,3% di share

Rai1 vince negli ascolti TV grazie al commosso ricordo di Piero Angela. La nuova edizione di Superquark ha infatti incuriosito 1.615.000 pari al 13.5% di share. Medaglia d'argento per la fiction Fratelli Caputo su Canale 5, che ha divertito 1.454.000 spettatori pari al 11.1% di share. Al terzo posto su Rai2 gli Europei di Monaco 2022 di atletica con 1.152.000 spettatori pari al 8.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 17 agosto 2022 per le altre reti: La felicità degli altri su Rai3 con 610.000 spettatori (4.7%), Controcorrente su Rete 4 con 546.000 spettatori (5.3%), Next su Italia 1 con 1.099.000 spettatori (8.3%), La corsa al voto, lo speciale sulle elezioni del TG La7, con 406.000 spettatori (3.3%), X Factor: Il meglio delle audizioni su TV8 con 380.000 spettatori (3.1%), Caccia spietata sul Nove con 282.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 17 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 17 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè visto da 2.981.000 telespettatori per il 20.80% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 1.818.000 telespettatori (12.65%), Blob su Rai3 con 574.000 spettatori (4.21%) seguito da Viaggio in Italia con 569.000 spettatori (4%) e Il Santone con 510.000 spettatori (3.54%), NCIS: New Orleans su Italia 1 con 807.000 telespettatori (5.64%), Controcorrente su Rete 4 con 832.000 telespettatori nella prima parte (5.84%) e 922.000 nella seconda (6.43%), In onda su La7 con 821.000 telespettatori (5.73%).