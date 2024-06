Ascolti tv, Porro straccia Formigli-Nerazzini. 100 minuti fermo al 4% di share

Ascolti tv ieri 17 giugno 2024: 100 minuti fa molto peggio dello speciale europee di Piazzapulita con 604mila spettatori per il 4% di share

Rai1 stravince negli ascolti tv del lunedì con la partita Austria-Francia di Euro 2024, che ha incollato al video 5.545.000 spettatori pari al 29.8% di share. Segue Canale 5 con la prima puntata della miniserie Bardot, che ha appassionato 1.777.000 spettatori con il 10.6% di share. Terzo posto per Quarta repubblica su Rete 4 con ospite il neo eletto generale Vannacci arriva a 846.000 spettatori per il 6.5% di share. Nella precedente puntata Nicola Porro aveva raggiunto 864.000 spettatori (6.48%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 17 giugno 2024 per le altre reti: Dawn su Rai2 con 958.000 spettatori (5.3%), Farwest su Rai3 con 817.000 spettatori (5.3%). La scorsa settimana Salvo Sottile aveva chiuso con 878.000 spettatori (5.25%). Twilight su Italia 1 con 846.000 spettatori (5.4%), 100 minuti su La7 con 604.000 spettatori (4%). Lunedì scorso lo speciale Propaganda Live sulle elezioni europee aveva interessato 894.000 spettatori (7.47%). La replica di Victoria Cabello: viaggi pazzeschi su TV8 con 237.000 spettatori (1.5%), Faking It Bugie criminali - L'angelo della morte sul Nove con .