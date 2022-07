Ascolti TV ieri 17 luglio 2022: Le Iene crescono con l'inchiesta sui furbetti

Ascolti TV ieri 17 luglio 2022: il programma di Canale 5 cala negli spettatori (989mila) ma cresce nello share (11%) rispetto a settimana scorsa

Rai1 vince la gara degli ascolti TV della domenica con la replica di Mina Settembre, che ha conquistato 2.301.000 spettatori pari al 17.3% di share. Medaglia d'argento per Le Iene presentano – Un Paese di furbetti su Italia 1 che ha interessato 989.000 spettatori pari all’11% di share (anteprima a 1.006.000 e il 7%). Terza posizione poi per lo speciale in replica Paolo Borsellino su Canale 5 con 1.206.000 spettatori con uno share del 10.6%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 17 luglio 2022 per le altre reti: 9-1-1 su Rai2 con 850.000 spettatori (6%) e 9-1-1 Lone Star con 876.000 spettatori (6.3%) e The Blacklist ottiene 405.000 spettatori (3.3%), Kilimangiaro Estate su Rai3 con 827.000 spettatori (6.3%), La scuola più bella del mondo su Rete 4 con un a.m. di 560.000 spettatori (4.3%), Miss Marple su La7 con 300.000 spettatori (2.9%), Italia’s Got Talent – Best Of su TV8 con 356.000 spettatori (2.8%), la replica di Only Fun – Comico Show sul nove con 288.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 17 luglio 2022 nell'access prime

Rai1 si conferma primo anche negli ascolti TV ieri 17 luglio 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 2.964.000 spettatori pari al 21.1%. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.301.000 spettatori (16.4%), N.C.I.S. su Italia 1 con 908.000 spettatori (6.6%), Sapiens Files – Un solo Pianeta su Rai3 con 515.000 spettatori (3.7%), Controcorrente su Rete 4 con 831.000 spettatori (6.2%) nella prima parte e 852.000 spettatori (6%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 735.000 spettatori (5.3%).