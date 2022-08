Ascolti TV ieri 18 agosto 2022: Zona Bianca batte In Onda

Ascolti TV ieri 18 agosto 2022: il programma condotto da Bridinsi ottiene 717mila spettatori per il 6,7% di share

Rai1 è ancora prima negli ascolti TV con i film Purchè Finisca Bene – Il mio Vicino del Piano di Sopra, visto da 1.934.000 spettatori pari al 14.6% di share. Seconda posizione per gli europei di atletica leggera di Monaco su Rai2 con 1.780.000 spettatori pari al 12.8% di share. Medaglia di bronzo per Il Grande Salto su Canale 5, che ottiene 1.385.000 spettatori pari al 9.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 18 agosto 2022 per le altre reti: FBI: Most Wanted su Italia 1 con 1.046.000 spettatori (7.4%), La Grande Storia di Rai3 con 452.000 spettatori (3.4%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 717.000 spettatori (6.7%), In Onda su La7 con 584.000 spettatori (4.1%), Fiorentina-Twente di Conference League con 641.000 spettatori (4,6%) e Ip Man sul Nove con 304.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 18 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 18 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ottiene 2.859.000 spettatori con il 18.8%. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.129.000 spettatori (13.9%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 917.000 spettatori (6.1%), Viaggio in Italia su Rai3 con 534.000 spettatori (3.6%) e Il Santone con 482.000 spettatori (3.2%), Controcorrente su Rete 4 con 792.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 976.000 spettatori (6.4%) nella seconda e In Onda su La7 con 833.000 spettatori (5,4%).