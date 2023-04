Ascolti TV ieri 18 aprile 2023: Napoli-Milan sfonda gli 8 mln, Floris 1° talk

Ascolti TV ieri 18 aprile 2023: DiMartedì ottiene 914mila spettatori per il 4,8% di share

Canale 5 stravince negli ascolti TV del martedì con la partita Napoli-Milan di Champions League con 8.172.000 spettatori pari al 35.9% di share. Segue poi Rai1 con la seconda stagione in replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che arriva a 2.823.000 spettatori pari al 14.2% di share. Medaglia di bronzo per Le Iene Show su Italia 1 con 1.036.000 spettatori pari al 6.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 18 aprile 2023 per le altre reti: Dalla Strada al Palco su Rai2 con 944.000 spettatori (5.3%), CartaBianca su Rai3 con 756.000 spettatori (4%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 738.000 spettatori (4.6%), diMartedì su La7 con 914.000 spettatori (4.8%) e diMartedì Più con 325.000 spettatori (5.1%), Quattro Matrimoni su TV8 con 221.000 spettatori (1.2%), Il Professor Cenerentolo sul Nove con 237.000 spettatori (1.1%).

Ascolti TV ieri 18 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 è ancora dietro a Canale 5 negli ascolti TV ieri 18 aprile 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha raggiunto 4.306.000 spettatori con il 21% di share. Affari Tuoi arriva a 4.134.000 spettatori con il 17.9% di share. Striscina la Notizina vince con 4.995.000 spettatori e il 23.8% di share. Seguono sulle altre reti: NCIS su Italia 1 con 1.331.000 spettatori (6.1%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.352.000 spettatori (6.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 661.000 spettatori (3.1%) nella prima parte e 674.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.378.000 spettatori (6.1%).