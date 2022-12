Ascolti TV ieri 18 dicembre 2022: Fazio batte Bocci. Cresce Zona Bianca

Ascolti TV ieri 18 dicembre 2022: Che Tempo Che Fa chiude con 1.59 milioni di spettatori per l'11,8% di share

Rai1 dopo il trionfo della finale dei Mondiali 2022 si piazza nuovamente al primo posto negli ascolti TV con Soliti Ignoti – Speciale Telethon, che ha conquistato 3.183.000 spettatori pari al 18.6% di share. Che Tempo Che Fa su Rai3 è al secondo posto con 2.414.000 spettatori pari al 12.3% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ottiene 1.590.000 spettatori pari all’11.8% di share. Viaggio nella Grande Bellezza su Canale 5 è medaglia di bronzo con 1.809.000 spettatori e l’11.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 18 dicembre 2022 per le altre reti: N.C.I.S. Los Angeles su Rai2 con 1.009.000 spettatori (5.3%), la prima TV di Din Don 5 – Bianco Natale su Italia 1 con 784.000 spettatori (4.4%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 805.000 spettatori (5.5%), A Beautiful Mind su La7 con 454.000 spettatori (2.7%), 100% Natale su TV8 con 233.000 spettatori (1.5%), I 12 desideri di Natale sul Nove con 297.000 spettatori (1.7%). Il programma condotto da Nicola Savino però per oltre mezz'ora non è stato visibile per problemi di ricezione.

Ascolti TV ieri 18 dicembre 2022 nell'access prime time

Il Natale che vorrei – Parla Papa Francesco su Canale 5 vince negli ascolti TV ieri 18 dicembre 2022 nell'access prime time con 2.809.000 spettatori con il 13.9% di share. Seguono sulle altre reti: N.C.I.S. su Italia 1 con 1.204.000 spettatori (6%), Controcorrente su Rete 4 con 778.000 spettaori (3.9%) nella prima parte e 795.000 spettatori (4%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 761.000 spettatori (3.8%).