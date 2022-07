Ascolti TV ieri 18 luglio 2022: quasi 3 milioni a sostenere l'Italia femminile

Ascolti TV ieri 18 luglio 2022: tra i talk, Zona Bianca chiude con 806mila spettatori e il 6,4% di share

Rai1 vince negli ascolti TV con le ragazze dell'Italia femminile, che putroppo però non riescono a sconfiggere il Belgio e lasciano gli Europei 2022 come ultime nel girone. La gara ha appassionato 2.914.000 spettatori pari al 18.2% (pre e post nel complesso: 2.369.000 – 15%). Seconda posizione per le repliche di Zelig su Canale 5, che hanno divertito 2.082.000 spettatori pari al 15.9% di share. Medaglia di bronzo per il debutto della nona stagione di Chicago PD su Italia 1 con 1.020.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 18 luglio 2022 per le altre reti: 911 su Rai2 con 975.000 spettatori pari al 6% di share e 911 Lone Star con 874.000 spettatori (5.8%), Report su Rai3 con 767.000 spettatori (5%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 806.000 spettatori (6.4%), Domina su La7 con 287.000 spettatori (2.3%), la seconda stagione di Gomorra – La Serie su TV8 con 423.000 spettatori (2.8%), Diverso da Chi? sul Nove con 328.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 18 luglio 2022 nell'access prime time

Canale 5 negli ascolti TV ieri 18 luglio 2022 per l'access prime time raggiunge con Paperissima Sprint una media di 2.624.000 spettatori con uno share del 15.9%. Per quanto riguarda le altre reti, NCIS – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.186.000 spettatori (7.3%), Viaggio in Italia su Rai3 con 850.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole con 1.346.000 spettatori (8%), Controcorrente su Rete 4 con 813.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 897.000 spettatori (5.4%) nella seconda. In Onda su La7 con 1.070.000 spettatori (6.4%).