Ascolti TV ieri 19 aprile 2023: Sciarelli batte Rai1, Gentili nel baratro

Ascolti TV ieri 19 aprile 2023: Controcorrente chiude con 478mila spettatori per il 3,5% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV del mercoledì con la fiction Luce dei Tuoi Occhi 2, che ha appassionato 2.668.000 spettatori pari al 16.3% di share. Segue poi Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.910.000 spettatori pari all'11.8% di share. Wonder su Rai1 è solo terzo con 1.759.000 spettatori pari al 10.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 aprile 2023 per le altre reti: il finale della quinta stagione di Rocco Schiavone su Rai2 con 1.793.000 spettatori (10.1%), Doctor Strange su Italia 1 con 1.217.000 spettatori (6.9%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con 478.000 spettatori (3.5%), Atlantide Emanuela, Mirella, Simonetta – L’Ora della Verità su La7 con 571.000 spettatori (4.3%), Way Down – Rapina alla Banca di Spagna su TV8 con 344.000 spettatori (2%), Mai Stati Uniti sul Nove con 388.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 19 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 19 aprile 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.033.000 spettatori con il 20.6% di share. Affari Tuoi arriva a 4.353.000 spettatori con il 21.7% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.722.000 spettatori (18.6%), NCIS su Italia 1 con 1.326.000 spettatori (6.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.349.000 spettatori (6.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 690.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 668.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.370.000 spettatori (6.8%).