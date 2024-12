Ascolti tv, Brindisi sostituisce Del Debbio e batte Formigli. Si fermano Don Matteo ed Endless Love, chi ha vinto? I dati Auditel

Ascolti tv ieri 19 dicembre 2024: Don Matteo chiude senza sussulti (22.9%). Endless Love si ferma per le feste (13.4%)

Rai1 con l'ultima puntata di Don Matteo raggiunge 3.975.000 spettatori (22.9%). Nella puntata precedente la fiction aveva raccolto 4.067.000 spettatori (21.9%). Pausa natalizia per Endeless Love su Canale 5, che ha incollato al video 2.407.000 spettatori (13.4%). Terzo posto per la partita Inter-Udinese di Coppa Italia su Italia 1 con 2.281.000 spettatori (11.6%).

Zona Bianca su Rete 4 con 846.000 spettatori (5.9%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio aveva ottenuto 1.265.000 spettatori (8.5%). PiazzaPulita con lo speciale "Amici miei" su La7 scende a 817.000 spettatori (4.3%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva interessato 727.000 spettatori (5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 19 dicembre 2024 per le altre reti: Herbie – il Super Maggiolino su Rai2 con 692.000 spettatori (3.7%), Splendida Cornice su Rai3 con 981.000 spettatori (5.9%), Australia su TV8 con 286.000 spettatori (1.9%), Cash or Trash – XMas Edition sul Nove con 440.000 spettatori (2.4%).