Ascolti TV ieri 19 luglio 2022: il film su Borsellino è il programma più visto

Ascolti TV ieri 19 luglio 2022: tra i talk, In Onda in prima serata arriva a 693mila spettatori per il 4,7% di share

La fiction Paolo Borsellino – I 57 giorni su Rai1 conquista gli ascolti TV nell'anniversario della morte del magistrato con 1.951.000 spettatori pari al 13.4% di share. Subito dietro Mamma o Papà? su Canale 5 con 1.864.000 spettatori pari al 13.1% di share. Medaglia di bronzo per Rai2 con la finale di Dalla Strada al Palco, che ha intratttenuto 1.126.000 spettatori pari al 9.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 luglio 2022 per le altre reti: Battiti Live su Italia 1 con 1.294.000 spettatori (11%), Filorosso su Rai3 con 712.000 spettatori (5.4%), Harry Wild – La Signora del Delitto su Rete 4 con un a.m. di 542.000 spettatori (3.8%), In Onda – Prima Serata su La7 con 693.000 spettatori (4.7%), Tomb Raider su TV8 con con 418.000 spettatori (2,9%), Solo due Ore sul Nove con 320.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 19 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 19 luglio 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 2.558.000 spettatori con il 16.4%. Seguono poi sulle altre reti: , Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.361.000 (15.1%), NCIS su Italia 1 con 1.180.000 spettatori (7.7%), Un Posto al Sole su Rai3 con 1.335.000 spettatori (8.6%), Controcorrente su Rete 4 con 886.000 spettatori (5.9%) nella prima parte e 995.000 (6.3%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.017.000 spettatori (6.6%).