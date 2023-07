Ascolti tv, Zona Bianca si riprende dal lunedì nero. Brindisi sfonda l'8%

Ascolti tv ieri 19 luglio 2023: Delitti in Paradiso sale a 1.16 milioni di spettatori per l'8,3% di share

Rai1 vince la prima serata di ieri con gli ascolti tv di Amore, cucina e curry, che ha appassionato 1.726.000 spettatori pari al 13.6% di share. Secondo posto per Canale 5 con la prima puntata di Signora Volpe, che ha incollato al video 1.392.000 spettatori pari al 10.5% di share. Sul gradino più basso del podio troviamo ex equo Delitti in Paradiso su Rai 2 con 1.160.000 spettatori (8.3%) e Zona Bianca su Rete 4 con 844.000 spettatori (8.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 luglio 2023 per le altre reti: Freedom Summer su Italia 1 con 617.000 spettatori (5.4%), Georgetown su Rai3 con 683.000 spettatori (5.1%), Speciale Atlantide in replica su La7 con 496.000 spettatori (5.2%), la replica di Name that Tune – Indovina la Canzone su TV8 con 357.000 spettatori (3%), Benvenuto Presidente! sul Nove con 311.000 spettatori (2.4%).