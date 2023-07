Zona Bianca, ospiti stasera: aumento dei vitalizi, politica è fuori dal mondo

Zona Bianca ospiti stasera: spazio sulla social card per le vacanze, vitalizi ai politici, giustizia e la situazione dei tassisti

Oggi mercoledì 19 luglio andrà in onda in prima serata su Rete 4 un nuovo appuntamento con Zona Bianca, il talk di politica, attualità e costume condotto da Giuseppe Brindisi. Al centro della puntata, il caro vacanze e il carovita, con il Governo che ha inserito la social card per cercare di aiutare le fasce più deboli della popolazione. Nel corso della serata, una pagina sul ripristino dei vitalizi ai politici che sta facendo molto discutere.

Inoltre, un approfondimento sulla giustizia dopo le scarcerazioni di Salvatore Parolisi e Luca Delfino. Infine, continua l’inchiesta della trasmissione sul mondo dei tassisti, per capire come si possa rendere più efficiente e regolare il servizio offerto.