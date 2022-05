Ascolti TV ieri 19 maggio 2022: Dritto e Rovescio surclassa Piazza Pulita

Ascolti TV ieri 19 maggio 2022: il talk show di Del Debbio raggiunge oltre 1 milione di spettatori per il 7,5% di share

Ancora un successo di ascolti TV per 'Don Matteo 13' che ieri su Rai1 ha vinto il prime time con 5.816.000 telespettatori e uno share del 31,7%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con film 'Il corriere - The mule' che è stato visto da 1.840.000 telespettatori (share dell'11,04%). Terzo posto per Italia1 con il film 'La fredda luce del giorno' visto da 1.165.000 telespettatori (share del 6,12%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 maggio 2022 per le altre reti, fuori dal podio Rete 4 con 'Dritto e Rovescio' ha totalizzato 1.021.000 telespettatori e uno share del 7,5% mentre su Rai3 'Ezio Bosso. Le cose che restano' ha ottenuto 773.000 telespettatori e uno share del 4,1%. Su Rai 2 il film 'Tutte lo vogliono' ha interessato 732.000 telespettatori (share del 3,8%) mentre su La7 'PiazzaPulita' ha raggiunto 730.000 telespettatori (share del 5,4%). Chiudono gli ascolti TV del prime time Nove con 'Only Fun - Comico Show', seguito da 404.000 telespettatori pari a uno share del 2,2% e Tv8 con 'Antonino Chef Academy', visto 288.000 telespettatori, share 1.6%.

Ascolti TV ieri 19 maggio 2022 nell'access prime time

Per gli ascolti TV ieri 19 maggio 2022 nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'I Soliti ignoti il ritorno' ha ottenuto 4.898.000 telespettatori e uno share del 24,9% mentre su Canale 5 'Striscia la notizia' ha interessato 3.297.000 telespettatori (share del 16,69%). Nel complesso le reti Rai hanno ottenuto in prima serata il 42,6% di share e 8.361.000 telespettatori, in seconda serata il 34,35% di share e- 3.104.000 telespettatori e nell'intera giornata il 39,2% di share e 3.079.000 telespettatori.

