Ascolti tv, Fazio cala con Djokovic. In salita Del Debbio e Ranucci

Ascolti tv ieri 19 novembre 2023: Dritto e Rovescio cresce (7.7%) così come Report (7,8%). Stabile In Onda (2,1%)

Rai1 ieri vince negli ascolti tv per la prima serata con la seconda puntata di Lea – I Nostri Figli, che ha incollato al video 3.095.000 spettatori pari al 16.3% di share. Seconda posizione per Terra Amara su Canale 5 con 2.559.000 spettatori pari al 15.3% di share. Medaglia di bronzo per Che Tempo Che Fa sul Nove con 2.278.000 spettatori (10.8%) nella prima parte e 1.275.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo. La scorsa settimana Fabio Fazio aveva interessato 2.487.000 spettatori (12.1%) nella prima parte e 1.342.000 spettatori (9.7%) nella seconda.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 19 novembre 2023 per le altre reti: La Caserma su Rai2 con 666.000 spettatori (3.3%), Report su Rai3 con 1.586.000 spettatori (7.8%). Settimana scorsa il programma di Sigfrido Ranucci aveva chiuso con 1.443.000 spettatori (7.2%). Harry Potter e il calice di fuoco su Italia 1 con 1.241.000 spettatori (7.2%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.130.000 spettatori (7.7%). La scorsa domenica Paolo Del Debbio aveva raggiunto 755.000 spettatori (5.1%). In Onda su La7 con 378.000 spettatori (2.1%). La scorsa settimana la coppia Telese-Aprile aveva ottenuto 388.000 spettatori (2.2%). Star Wars – L’impero colpisce ancora su TV8 con 347.000 spettatori (2%).