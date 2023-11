Ascolti tv, Tú Sí Que Vales ancora in vetta. Tiene Ballando con le Stelle

Ascolti Tv sabato 18 novembre: Tú Sí Que Vales chiude al 28.2%, Ballando tiene (22.2%)

Nella serata di ieri, sabato 18 novembre 2023, su Rai1 Ballando con le Stelle, preceduto dal segmento Ballando Tutti in Pista a 3.578.000 e il 18.7%, dalle 21:23 alle 1:14 ha conquistato 3.253.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale5 la finale di Tú Sí Que Vales dalle 21:28 alle 1:24 ha raccolto davanti al video 3.980.000 spettatori con uno share del 28.2% (Buonanotte: 1.390.000 – 29.7%). Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 826.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini ha intrattenuto 841.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Macondo coinvolge 380.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 …Più forte, ragazzi! totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (3.8%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 1.033.000 spettatori con il 5.6%. Su Tv8 4 Hotel segna 264.000 spettatori con l’1.4% e 4 Ristoranti sigla 199.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 397.000 spettatori (2.2%). Sul 20 l’incontro valido per le qualificazioni ad Euro2024 Olanda-Irlanda arriva a 312.000 spettatori (1.6%). Su Rai4 The Tunnel – Trappola nel buio ha raggiunto 324.000 spettatori (1.7%). Su Iris Serenity – L’isola dell’inganno ha raggiunto 304.000 spettatori (1.7%). Su RaiPremium Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce raggiunge 331.000 spettatori e l’1.8%. Su SkySport la semifinale delle ATP Finalas: Djokovic-Alcaraz è seguita da 572.000 spettatori (3%).

Ascolti Tv sabato 18 novembre: l’access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.480.000 spettatori con il 18.2%. Su Rai2 TG2 Post arriva a 1.098.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.179.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Che Sarà… interessa 728.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 909.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 979.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 388.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Fratelli di Crozza in replica ottiene un a.m. di 514.000 spettatori (2.7%).