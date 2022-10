Ascolti TV ieri 19 ottobre 2022: Emigratis chiude male, Chi l'ha visto? cresce

Ascolti TV ieri 19 ottobre 2022: tra i talk, Controcorrente chiude con 757mila spettatori per il 5,2% di share

La replica de il Commissario Montalbano su Italia 1 domina negli ascolti TV della prima serata del mercoledì con 3.449.000 spettatori pari al 18.8% di share. L'ultima puntata di Emigratis - La Resa dei Conti su Canale 5 si piazza al secondo posto con 1.691.000 spettatori con uno share del 13.1%. Chi l’ha Visto? su Rai3 chiude in terza posizione con 1.848.000 spettatori e l’11% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 ottobre 2022 per le altre reti: Il Collegio su Rai2 con 1.019.000 spettatori (5.7%), Udinese-Monza di Coppa Italia su Italia 1 con 1.091.000 spettatori (5.4%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 757.000 spettatori (5.2%), Una Giornata Particolare su La7 con 795.000 spettatori (4.3%), X Factor su TV8 con 605.000 spettatori (3.5%), What Women Want – Quello che le donne vogliono sul Nove con 385.000 spettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 19 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 mantiene la vetta negli ascolti TV ieri 19 ottobre 2022 anche nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che raggiunge 4.382.000 spettatori con il 20.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.660.000 spettatori pari al 17.3%, Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.498.000 spettatori (7.2%) e Un Posto al Sole con 1.661.000 spettatori (7.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.195.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 987.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 2.053.000 spettatori (9.6%).