MediaTech

Mercoledì, 20 settembre 2023 Ascolti tv, Gruber cala ma Porro non ne approfitta. Vince ancora Otto e Mezzo Il talk di La7 arriva a 1.48 milioni di spettatori per il 7,5% di share. Stasera Italia fermo a 851mila spettatori per il 4,5% di share di Redazione Mediatech