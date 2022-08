Ascolti TV ieri 2 agosto 2022: lo speciale di Controcorrente batte In Onda

Ascolti TV ieri 2 agosto 2022: il programma con Veronica Gentili arriva a 800mila spettatori per il 6,1% di share

E' Canale 5 a vincere negli ascolti TV di martedì con il film Ma cosa ci dice il cervello, che ha divertito 2.087.000 spettatori pari al 15.3% di share. Amore alle Fiji su Italia 1 è medaglia d'argento con 1.881.000 spettatori pari al 12.9% di share. Battiti Live su Italia 1 è terzo con 1.235.000 spettatori pari all'11.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 2 agosto 2022 per le altre reti: Un’ora sola vi vorrei su Rai2 con 899.000 spettatori (6.1%), Filorosso su Rai3 con 542.000 spettatori (4.4%), Controcorrente speciale su Rete 4 con 800.000 spettatori (5.7%), In Onda su La7 con 693.000 spettatori (4.8%), Arctic Blast – Attacco glaciale su TV8 con 455.000 spettatori (3.1%), Il sesto giorno sul Nove con 284.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 2 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 2 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 3.168.000 spettatori con il 20.6%. Seguono poi per le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.188.000 spettatori (14.2%), Viaggio in Italia su Rai3 con 844.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole con 1.254.000 spettatori (8.1%).