Ascolti tv, Schlein ferma anche Formigli. Dritto e Rovescio batte Piazzapulita

Ascolti tv ieri 2 novembre 2023: Dritto e Rovescio in lieve risalita a 916mila spettatori per il 6,4% di share

Rai1 è al primo posto negli ascolti tv con Blanca, che ha incollato al video 4.002.000 spettatori pari al 22.6% di share. Medaglia d'argento per il Grande Fratello su Canale 5 che arriva a 2.342.000 spettatori con il 17.4% di share. La scorsa settimana il reality aveva raggiunto 2.323.000 spettatori (17.1%) mentre lunedì segnava 2.271.000 spettatori (17.7%). Terzo posto invece per la partita Torino – Frosinone di Coppa Italia su Italia 1 con 1.187.000 spettatori con il 6.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 novembre 2023 per le altre reti: Delitti in famiglia – Il caso Lorys Stival su Rai2 con 562.000 spettatori (2.9%), Splendida Cornice su Rai3 con 784.000 spettatori (4.5%), Dritto e Rovescio su Canale 5 con 916.000 spettatori (6.4%). Settimana scorsa Paolo Del Debbio aveva chiuso con 891.000 spettatori (6.1%). Piazzapulita su La7 con ospite la segretaria del Pd Elly Schlein con 755.000 spettatori (5.3%). Corrado Formigli lo scorso giovedì aveva ottenuto 853.000 spettatori (5.9%). Cucine da Incubo su TV8 con 321.000 spettatori (1.9%), la replica di Only Fun – Comico Show sul Nove con 408.000 spettatori (2.3%).