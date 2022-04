Ascolti TV ieri 20 aprile 2022: stravince la Coppa Italia su Canale 5

Ascolti TV ieri 20 aprile 2022: per i talk show Controcorrente raggiunge 791mila spettatori per il 4,8%

E' ancora la Coppa Italia a dominare negli ascolti TV con la seconda semifinale Juventus-Fiorentina, seguita su Canale 5 da 6.177.000 di spettatori con uno share del 26.4%. Secondo posto per Rai1 con il film The Help, che ha emozionato 2.695.000 spettatori pari al 13.8% di share. Medaglia di bronzo per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.995.000 spettatori e il 10.2% di share (presentazione a 1.337.000 e il 5.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 20 aprile per le altre reti: The Good Doctor su Rai2 con 1.019.000 spettatori (4.3%) e The Resident con 812.000 spettatori (3.9%), Le Iene su Italia1 con 1.309.000 spettatori pari all’8.5% (presentazione a 1.391.000 e il 5.6%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con 791.000 spettatori a.m. (4.8%), Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi su La7 con 466.000 spettatori (3.1%), Petra su TV8 con 303.000 spettatori (1.3%) e la prima puntata di Come una Volta – Un Amore da Favola sul Nove con 199.000 spettatori (0.9%).

Ascolti TV ieri 20 aprile 2022 nell'access prime time

Rai1 vince però negli ascolti TV ieri 20 aprile 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, visto da 4.654.000 spettatori con il 19.1% di share. Seguono Striscina la Notizina, in onda su Canale 5 dalle 20:33 alle 20:46, con 3.983.000 spettatori (17.2%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.516.000 spettatori (6.4%), La Scelta su Rai3 con 983.000 spettatori (4.3%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.106.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 993.000 spettatori (4%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.636.000 spettatori (6.8%).

Leggi anche: