Ascolti tv, Sciarelli cala ma batte Rai1. L'esaltazione di Cecchetto al 10%

Ascolti tv ieri 20 dicembre 2023: Fuori dal Coro cresce a 900mila spettatori per il 6,4% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv con la partita Inter-Bologna di Coppa Italia, vista da 3.945.000 spettatori con il 21.2% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 si piazza al secondo posto con 1.902.000 spettatori pari all’11.4% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva raggiunto 1.910.000 spettatori (12.03%). Medaglia di bronzo per People from Cecchetto su Rai1 con 1.828.000 spettatori pari al 10.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 dicembre 2023 per le altre reti: Noi siamo leggenda su Rai2 con 894.000 spettatori (5.4%), La banda dei Babbi Natale su Italia 1 con 1.253.000 spettatori (6.9%), Fuori dal coro su Rete 4 con 900.000 spettatori (6.4%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva chiuso con 654.000 spettatori (4.8%). Habemus papam su La7 con 756.000 spettatori (4%), Un amore a 5 stelle su TV8 con 624.000 spettatori (3.5%), Cash or Trash Chi offre di piu'? - Xmas Edition sul Nove con 452.000 spettatori (2.5%).