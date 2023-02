Ascolti TV ieri 20 febbraio 2023: Quarta Repubblica accorcia su Presa diretta

Ascolti TV ieri 20 febbraio 2023: il programma di Iacona chiude con oltre 1 milione di spettatori per il 5,5% di share

Rai1 conquista la prima serata di lunedì con la seconda puntata della fiction Fiori Sopra l’Inferno - I Casi di Teresa Battaglia, che ha appassionato 4.717.000 spettatori pari al 24.6% di share. Segue nella classifica degli ascolti TV il Grande Fratello VIP su Canale 5 con 2.709.000 spettatori pari al 20.3% di share. Terzo posto per Stasera Tutto è Possibile su Rai2 con 1.434.000 spettatori pari all'8.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 20 febbraio 2023 per le altre reti: Freedom – Oltre il Confine su Italia 1 con 913.000 spettatori (5.3%), Presa Diretta su Rai3 con 1.083.000 spettatori (5.5%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 766.000 spettatori (5%), Eden – Un Pianeta da Salvare su La7 con 250.000 spettatori (1.5%), Attacco al Potere – Olympus has Fallen su TV8 con 484.000 spettatori (2.6%), Little Big Italy sul Nove con 436.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 20 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 resta al prima posto negli ascolti TV ieri 20 febbraio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti con 4.849.000 spettatori e il 22.3% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.833.000 spettatori (17.7%), NCIS su Italia 1 con 1.324.000 spettatori (6.1%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.554.000 spettatori (7.2%), Stasera Italia su Rete 4 con 958.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 850.000 spettatori (3.9%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.515.000 spettatori (6.9%).