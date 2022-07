Ascolti TV ieri 20 luglio 2022: la crisi di Governo spinge TG1 al primo posto

Ascolti TV ieri 20 luglio 2022: In Onda batte Controcorrente con 1.19 milioni di spettatori e l'8% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV grazie allo special del TG1 sulla crisi di Governo, che ha interessato 1.356.000 pari al 9.5% di share. Seconda posizione per Chicago Fire su Italia 1 con 1.234.000 spettatori e il 9.4% di share. Segue poi in classifica Canale 5 con La strada del silenzio, che ha incuriosito 1.044.000 spettatori pari al 9.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 20 luglio per le altre reti: Un’estate in Provenza su Rai2 con 998.000 spettatori (7.1%), La bella Epoque su Rai3 con 496.000 spettatori (3.5%), Controcorrente su Rete 4 con 787.000 spettatori (6.6%), In Onda su La7 con 1.194.000 spettatori (8%), Chi vuole sposare mia mamma? su TV8 con 472.000 spettatori (3.3%), Reazione a catena sul Nove con 467.000 spettatori (3.4%).

Ascolti TV ieri 20 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 si riconferma negli ascolti TV ieri 20 luglio 2022 anche nell'access prime time con Techetechetè, che ottiene 2.430.000 spettatori con il 15.2%. Seguono poi le altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.121.000 spettatori (13.3%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.173.000 spettatori (7.4%), Viaggio in Italia su Rai3 con 655.000 spettatori (4.3%) e Un Posto al Sole con 1.356.000 spettatori (8.5%), Controcorrente su Rete 4 con 1.044.000 spettatori (6.7%) nella prima parte e 1.085.000 spettatori (6.7%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.470.000 spettatori (9.1%).