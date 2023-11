Ascolti tv, Quarta Repubblica vola al 6% nonostante Ucraina-Italia

Ascolti tv ieri 20 novembre 2023: il Grande Fratello tiene il colpo con 2.59 milioni di spettatori per il 18,9% di share

Rai1 stravince negli ascolti tv del lunedì grazie al pareggio tra Italia e Ucraina che vale per gli Azzurri la qualificazione a Euro 2024. La partita è stata vista da 8.783.000 spettatori pari al 38.7% di share. Secondo posto per il Grande Fratello su Canale 5 con 2.593.000 spettatori con il 18.9% di share. La scorsa settimana il reality aveva chiuso con 2.653.000 spettatori (19.6%) il lunedì e 2.723.000 spettatori (19.2%) il giovedì. Terzo posto per Gli ultimi saranno ultimi su Rai2 con 1.202.000 spettatori per il 6.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 novembre 2023 per le altre reti: Indovina Chi Viene a Cena Cult su Rai3 con 943.000 spettatori (4.5%), Richie Rich – Il più ricco del mondo su Italia 1 con 764.000 spettatori (3.8%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 926.000 spettatori (6%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva ottenuto 740.000 spettatori (4.9%). Tina – What’s Love Got To Do With It su La7 con 503.000 spettatori (2.7%), Io prima di te su TV8 con 365.000 spettatori (1.9%), Il Contadino Cerca Moglie sul Nove con 462.000 spettatori (2.2%).