Ascolti tv, Del Debbio straccia Formigli con Conte. Piazzapulita crolla al 3%

Ascolti tv ieri 21 dicembre 2023: Piazzapulita con lo speciale sul Medio Oriente scende a 608mila spettatori per il 3,4% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del giovedì con l'ultima puntata di Un professore - Sartre: La libertà di scelta, che ha incollato al video 3.817.000 spettatori pari al 22.8% di share. Secondo posto per Chi ha incastrato Babbo Natale? su Canale 5 con 1.894.000 spettatori per l'11.1% di share. Medaglia di bronzo per Le Iene presentano - Inside su Italia 1 con 987.000 spettatori con il 7.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 21 dicembre 2023 per le altre reti: Un Natale spettacolare su Rai2 con 732.000 spettatori (4.1%), Amore Criminale su Rai3 con 1.046.000 spettatori (5.8%), Dritto e rovescio su Rete 4 con 877.000 spettatori (6.4%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva ottenuto 820.000 spettatori (5.8%). Piazzapulita - Speciale sul Nove con 608.000 spettatori (3.4%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva chiuso con 821.000 spettatori (6.1%). Star Trek - Il Futuro Ha Inizio su TV8 con 351.000 spettatori (2.1%), Il paese di Natale sul Nove con 340.000 spettatori (1.9%).