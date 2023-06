Ascolti TV prima serata: Chi l'ha visto batte tutti con la madre di Kata

Ascolti TV ieri 21 giugno 2023: Zona Bianca arriva a 760mila spettatori per il 6,4% di share

Rai3 vince negli ascolti TV del mercoledì con Chi l’ha visto?, che ha incollato al video 1.976.000 di spettatori per il 14% di share. Secondo posto per Rai1 con il film Il faro dei ricordi, che ha appassionato 1.962.000 telespettatori per il 12.4% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza Canale 5 con New Amsterdam, che arriva a 1.324.000 telespettatori per l'8.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 21 giugno 2023 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 972.000 telespettatori (6.5%), Sherlock Holmes su Italia 1 con 753.000 telespettatori (5.3%), Zona Bianca su Rete 4 con 760.000 telespettatori (6.4%), Atlantide – Il caso Orlandi, 40 anni senza verità su La7 con 450.000 telespettatori (3.8%), Name that tune – Indovina la canzone su TV8 con 300.000 telespettatori (2.1%), i playoff Armani Milano – Virtus Bologna per lo scudetto di basket sul Nove con 364.000 telespettatori (2.2%).