Ascolti TV ieri 22 agosto 2022: dominano le repliche, le elezioni non tirano

Ascolti TV ieri 22 agosto 2022: lo speciale di La7 sulle elezioni chiude con 486mila spettatori per il 3,63% di share

Rai1 si conferma la prima rete negli ascolti TV con il film Immerhof – La grande promessa, che ha emozionato 2.120.000 telespettatori per uno share del 15.35%. Le repliche di D’Iva su Canale 5 sono al secondo posto con 1.075.000 telespettatori per il 9.98% di share. Medaglia di bronzo per Italia 1 con Chicago PD, visto da 1.100.000 telespettatori per il 7.73% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 22 agosto 2022 per le altre reti: le repliche di Report su Rai3 con 643.000 telespettatori (4.63%), Un paese quasi perfetto su Rai2 con 912.000 telespettatori (6.56%), Zona Bianca su Rete 4 con 793.000 telespettatori (6.93%), Speciale TgLa7 – La corsa al voto con 486.000 telespettatori (3.63%), Gomorra – La serie su Tv8 con 322.000 telespettatori (2.3%), le repliche de Il contadino cerca moglie sul Nove con 276.000 telespettatori (2.3%).

Ascolti TV ieri 22 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 22 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che ottiene 2.723.000 telespettatori per uno share del 18.21%. Seguono poi sulle altre reti Paparissima Sprint su Canale 5 con 716.000 telespettatori (4.77%), Blob su Rai3 con 614.000 spettatori (4.48%), La gioia della musica con 524.000 spettatori (3.61%) e Il santone con 398.000 spettatori (2.63%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 842.000 telespettatori (5.67%), Controcorrente su Rete 4 con 921.000 telespettatori nella prima parte (6.28%) 958.000 spettatori nella seconda (6.33%), In onda su La7 con 1.003.000 telespettatori (6.69%).