Ascolti tv, "Ore 14" vola con il direttore Perrino e sfiora il 9% di share

Ascolti tv ieri 22 febbraio 2024: "Con Perrino si vola", commenta la redazione del programma di Rai2

Euforia nella redazione di Ore 14, il programma condotto da Milo Infante su Rai2, che ieri ha ottenuto 1.019.000 spettatori per l'8,8% di share. Nella precedente puntata aveva chiuso con 830.000 spettatori (7.4%). "Con Perrino si vola", dicono in redazione commentando il boom della trasmissione che ha superato il milione di spettatori. Due punti in più delle rubriche del Tg1, battuto anche Fiorello con Viva Rai 2. Ore 14, infatti, ieri giovedì 22 dicembre, è stato il programma più visto nelle 24 ore.





Da notare poi come il traguardo raggiunto da Ore 14 non sia dovuto al traino di altri programmi come Tg2 Medicina, che ieri ha ottenuto 829mila spettatori per il 6,8% di share. Concluso Ore 14, gli accessi su Rai2 calano, come dimostrano i dati di Bellamà (648mila spettatori per il 6,9% di share). Il pubblico è quindi tutto di Milo Infante e dei suoi ospiti.