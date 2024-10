Ascolti tv, La Volta Buona? Balivo dimezzata dallo speciale del TG1. Ore 14 sfiora il 9%, E Andrea Delogu cala

Ascolti tv ieri 22 ottobre 2024: La Vita in Diretta di Matano (20,5%) ancora davanti a Pomeriggio Cinque by Myrta Merlino (13,6%)

Ieri gli spettatori de La Volta Buona hanno perso un'ora buona di programma a causa di uno speciale del TG1. La conduttrice Caterina Balivo infatti a metà della messa in onda è stata costretta a passare la linea a un approfondimento sulla riunione dei ministri dello Sviluppo Economico del G7 in corso a Pescara e ha quindi chiuso con 1.400.000 spettatori per il 12.5% di share. Lo speciale del TG1, invece, ha interessato 723.000 spettatori (8.3%).

Alberto Matano su Rai1 con La Vita in Diretta domina il pomeriggio con 1.576.000 spettatori (19.4%) nella presentazione e 1.968.000 spettatori (20.5%) nel programma. Pomeriggio Cinque su Canale 5 intrattiene invece 1.110.000 spettatori (13.6%) nella prima parte e 1.184.000 spettatori (12.7%) nella seconda parte (I Saluti a 1.176.000 e l’11.1%). Molto bene Ore 14 di Milo Infante su Rai2 con 943.000 spettatori (8.7%).

Ascolti tv, Andrea Delogu cala. Diaco vola su Rai2

La Porta Magica di Andrea Delogu? Dopo il primo giorno al 3.05%, la seconda è in calo: 232.000 spettatori con il 2.8% su Rai2. Molto bene in precedenza sempre sulla seconda rete della tv pubblica, BellaMa’ di Pierluigi Diaco che viene seguito da 743.000 spettatori con il 9%. (lunedì erano stati 492.000 spettatori con il 5.8%).