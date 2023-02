Ascolti TV ieri 23 febbraio 2023: testa a testa tra Del Debbio e Formigli

Ascolti TV ieri 23 febbraio 2023: Dritto e Rovescio vince di poco la sfida con Piazzapulita grazie a 812mila spettatori per il 5,3% di share

La fiction Che Dio Ci Aiuti 7 su Rai1 vince ancora negli ascolti TV con 4.084.000 spettatori pari al 21.6% di share. Seconda posizione per il Grande Fratello VIP 7 su Canale 5 con 2.759.000 spettatori pari al 21.1% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo la partita Roma-Salisburgo di Europa League su TV8 che ottiene 1.313.000 spettatori con il 6.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 23 febbraio 2023 per le altre reti: Il Giustiziere della notte – Death Wish su Rai2 con 982.000 spettatori (5%), Harry Potter e i doni della Morte – parte prima su Italia 1 con 877.000 spettatori (5%), Splendida Cornice su Rai3 con 791.000 spettatori (4%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 812.000 spettatori (5.3%), Piazzapulita su La7 con 786.000 spettatori (5.2%), What Women Want – Quello che le donne sul Nove con 339.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 23 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 23 febbraio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.602.000 spettatori con il 21.3% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.443.000 spettatori (15.9%), NCIS su Italia 1 con 1.397.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.514.000 spettatori (7.2%), Stasera Italia su Rete 4 con 867.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 752.000 spettatori (3.5%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.549.000 spettatori (7.2%), Uefa Europa League su TV8 con 437.000 spettatori (2.1%).